Motorista de ônibus, com alunos em pé vindos do IFFar, foi multado

Alunos de cursos noturnos do IFFAr, passaram por uma situação difícil no do dia 14, quando retornavam do Instituto. Eles relatam que um carro da rota 1, para suprir o quantitativo de alunos, estragou no meio da estrada e todos os alunos que estavam nesse ônibus tiveram que descer na chuva para trocar para as duas outras rotas (2 e 3). O que acabou acontecendo foi que a rota 3 ficou superlotada, com aproximadamente 15 alunos em pé no ônibus, o que não é permitido por Lei em rodovias estaduais como a RS-377.

Alguém acionou a Pelotão Rodoviária Estadual, que tem posto na Rodovia, já bem próximo a Alegrete que, prontamente foi ao encontro dos ônibus e parou os 2 que estavam trafegando e, por segurança, fez todos os alunos que estavam em pé descerem dos ônibus.

Esses estudantes tiveram que esperar no posto da Polícia por outro veículo para poder voltar para casa, isso já por volta da meia noite e com muita chuva, conforme os estudantes.



Além disso, um alunos relata que o motorista da rota 3 ficou irritado com a denúncia e disse entre muitas outras coisas que: “da próxima vez ia nos deixar no IFFar”, que “se descobrisse quem denunciou não ia mais deixar a pessoa utilizar o transporte”.

O Grêmio Estudantil do IFFar, em nota, diz que os alunos foram instruídos a descer na chuva para chegar em suas casas, em uma estrada sem acostamento e sem iluminação, a meia-noite. É inadmissível que, com o valor exorbitante de R$ 14,50, os ônibus não recebam sequer a manutenção necessária.

Cerca de 15 alunos estavam em pé, sem cinto de segurança e recebendo ameaças de um funcionário da empresa, disseram. A empresa Froteira D’oeste esclareceu que um dos ônibus dessa linha teve uma pane elétrica, perto da Palma e o motorista para ajudar os alunos, já que chovia e era tarde da noite dividiu um grupo entre um carro que havia lugar e o outro. Em razão dessa situação, alguns alunos tiveram que vir em pé. Uma aluna teria denunciado a situação ao Pelotão Rodoviário Estadual que abordou os veículos. A empresa tem carro reserva que se tivese sido acionado iria buscar os alunos, explicou Cleiton Cajuru.