Dois dias de festa na 22ª Benção das Sementes e de São Cristóvão

Pela primeira vez, em 22 edições, a tradicional Festa da Benção das Sementes e de São Cristóvão será realizada em dois dias.

O retorno pós pandemia é aguardado com expectativa pelos organizadores. Com a Paróquia Nossa Senhora Conquistadora remodelada, a 22ª edição da festa religiosa acontece nos dias 30 e 31 de julho.

Paróquia deve receber um bom público nos dois dias de festa

A paróquia passou por muitas melhorias, a igreja foi totalmente reformada e os fundos angariados neste ano serão destinados para o término das obras e projetos pastorais e beneficentes.

Espaço remodelado na igreja

No sábado (30) será realizada uma missa às 19hs, na Igreja Conquistadora. Às 20hs30min, será servido um jantar com música ao vivo. O cardápio é o tradicional arroz de gringo e acompanhamentos. O valor é de R$ 30,00 (Trinta Reais).

Já no domingo (31), está programada uma missa às 9hs, no Posto Texacão. A carreata de São Cristóvão inicia às 11h30min, com concentração dos veículos a partir das 10hs30min, no posto.

Tradicional carreata vai passar pelas principais ruas centrais de Alegrete

O almoço de encerramento será servido a partir do meio-dia. A equipe da paróquia promete um suculento churrasco com carne de gado, ovelha, galeto e carne suína. O valor do almoço é de R$ 30,00 (Trinta Reais).

A Paróquia Nossa Senhora Conquistadora está localizada na Avenida República Riograndense, 866 no Bairro Santos Dumont.

Avenida deverá ficar movimentada nos dias da Festa.

A Festa da Benção das Sementes e de São Cristóvão já é tradicional em Alegrete. De responsabilidade dos casais de festeiros que integram a paróquia, que organizam a festa sempre ao gosto dos visitantes.

Fotos: reprodução