Dois homens, foragidos da justiça, foram presos no fim de semana

Dois indivíduos foragidos da justiça, foram presos pela Brigada Militar. Um deles na noite de sábado e o outro já na madrugada de domingo(29).

De acordo com as informações, as duas prisões ocorreram em via pública. Durante o patrulhamento ostensivo das guarnições, os policiais identificaram os acusados em atitudes suspeitas e, ao serem abordados e identificados, foi constatado que os dois estavam com mandados de prisão.

Vulgo Caretinha, foi preso no bairro pedreiras por volta das 19h40min, de sábado. Já o segundo indivíduo estava em via pública no bairro Vila Nova e a abordagem foi por volta da 1h30min de domingo(29). A dupla foi apresentada na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhada ao presídio estadual de Alegrete.

