Em dois dias, Brigada Militar e Bombeiros salvam a vida de dois jovens depressivos

Um ano de muitas mudanças, incertezas, medos e desafios. 2020 vai ficar na história e vai marcar a existência de toda humanidade. Um vírus invisível, mas com um poder devastador. Mas, enquanto muitas pessoas lutam de forma insistente e desesperada pela vida, outras ficam mais sensíveis a tantas mudanças e com isso, mais depressivas o que gera consequências como ansiedade e transtornos emocionais.

Quando se fala em saúde mental ainda há um tabu enorme, muitas pessoas têm preconceitos sobre o assunto, alguns pensam que a questão da saúde mental é para “doido ou maluco”, e dizem: “não preciso disso”, é “frescura”, é “desperdício de tempo” e até mesmo existem pessoas que tem medo de falar sobre suas emoções e sentimentos, acham vergonhoso, ou aquelas que acham que saúde mental é um luxo, e somente os ricos podem desfrutar dela.

Mesmo que a situação pareça não ser a mais propícia para falar neste assunto, devido a todos os receios e medos, deste medo invisível chamado novo coronavírus, é fundamental que todos tenham atenção com àqueles que já apresentavam sinais relacionados à depressão ou até mesmo mudanças no comportamento neste momento. Nos últimos dias, dois salvamentos foram realizados, um pela Brigada Militar e outro pelo Corpo de Bombeiros. O primeiro um jovem de 22 anos e o segundo chamado, com diferença de dois dias um do outro, foi de uma jovem de 19 anos. Nos dois casos, os profissionais os encaminharam um para UPA e outro foi entregue aos familiares.

Os militares que atenderam as ocorrências, disseram que os jovens estavam muito transtornados. Um foi retirado da Ponte Borges de Medeiros e o outro na entrada da Ponte Férrea. A sagacidade dos policiais e dos Bombeiros em saber o momento certo de agir, faz sempre toda diferença. As palavras, nos dois casos, foram um alento para aqueles jovens que precisavam ser ouvidos. Eles sentiram-se acolhidos. Todo o contato foi realizado com precisão pelos policiais e bombeiros.

O adoecimento mental existe. Adoecer mentalmente não é de forma alguma um sinal de fraqueza, que você não é bom ou que é inferior aos outros, pelo contrário, demonstra que você foi forte, aguentou em quanto pode, mas que agora precisa de ajuda. Saúde mental é assunto para todas as pessoas, sim.

A situação de pandemia vivenciada em todo o mundo é, para a maioria das pessoas, um momento único, nunca antes experienciado. Afinal, além de provocar danos à saúde física, a Covid-19 alterou as rotinas e as relações interpessoais, exigindo o afastamento social e, consequentemente, dificultando o contato com familiares e amigos.

Esse distanciamento, associado a tantas recomendações de cuidado e prevenção, podem realçar as sensações de medo e incerteza, afetando o bem-estar psicológico dos indivíduos. Muitos desses casos, são pessoas que já tem algum problema emocional e até mesmo realizam tratamentos . Neste contexto, é imprescindível que os familiares fiquem atentos às mudanças de humor e comportamento. O cuidado deve ser físico, mas também, mental.

Em Alegrete, além de toda rede de saúde CAPS-AD, CAPS I, também tem o trabalho realizado através da Naviale- CVV. As pessoas podem fazer contato pelo 188 em qualquer horário do dia e da semana.