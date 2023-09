Dois polos rurais ainda sem aula devido a situação das estradas em Alegrete

Depois dos 121 mm acumulado de chuva em Alegrete muitas estradas do interior foram avariadas e, devido a isso, as aulas foram suspensas, dia 4 em, três polos rurais: do Jacaquá, Angico e Rincão do 28 e mais na escola Alda Crespo no Passo Novo.

Chuva afeta estradas em Alegrete

Conforme o setor de transporte escolar da Secretaria de Educação e Cultura, nesta terça ainda estão sem aula as escolas João Cadore, no Angico e Silvestre Gonçalves no Rincão do 28, num total entre as duas escolas são 150 alunos. A princípio, conforme o setor de transporte escolar as aulas voltam ao normal nesta quarta-feira(6). Na RS/566 uma patrola já está retirando o lodo de cima da estrada e no caso do Rincão do 28, foram as sangas que transbordaram impedindo a passagem dos veículos.

Já em sobre a recuperação dos dias letivos, dos que ficaram sem aula devido a dificuldade dos ônibus chegarem até as escolas, as aulas serão recuperadas em acerto, entre o setor pedagógico da SECEL com a direção de cada escola.