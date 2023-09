Depois da chuvarada, frio e sol em Alegrete

Depois do acumulado de mais de 121mm chuva em Alegrete, nessa terça- feira, o dia amanheceu com um sol e frio, trazendo a esperança de dias mais bonitos , como é típico da Primavera. Nas ruas, mesmo com sinal da chuva, o clima de quem saiu mesmo com os 6º C foi para curtir a volta do sol.

Alegretense curtindo sol de setembro

O ditado popular que diz : nada como dia depois do outro exemplifica o que está sendo este dia 5 de setembro na Terceira Capital Farroupilha. Quase no final do inverno, a sensação térmica é gelada mas o sol exalta a beleza da cidade.

De acordo com a Defesa Civil do Município, o rio Ibirapuitã já atingiu a cota de atenção (7m50cm) e em medição a 7h15mim, de hoje estava com 8m11cm acima do nível normal subindo aproximadamente 6cm por hora. Para este dia 5 não há previsão de chuva em Alegrete.

A previsão do tempo é que as temperaturas mínimas se mantenham baixas e amanhã, quarta-feita(6) volte a chuva ao Município com pancadas até a próxima sexta-feira.

