Doma de Ouro premia os melhores ginetes em Alegrete

Durante dois dias 58 exemplares passaram por provas funcionais típicas da raça de cavalo crioulo. O evento realizado em Alegrete no Parque Lauro Dorneles reuniu 41 animais de doma 21 dias e 17 participantes de 1 ano de freio, do total de 62 animais que haviam sido inscritos.

O evento distribuiu R$ 10.000 em prêmios mais troféus aos melhores nas provas do Redomão, que foram avaliados pelos jurados Ciro Manoel Canto de Freitas e César Zolinger, disputa de exemplares com doma de 21 dias. Já nas provas para 1 ano de freio, o trabalho contou com os jurados Artur Severo Zago e Cleir Brandolt Fagundes envolvendo uma premiação em torno de R$ 4 mil.

Entre o sábado e domingo um bom público prestigiou a programação do evento que culminou com a premiação aos melhores na tarde de domingo. Na disputa de cavalos com 1 Ano de freio, o título foi para o ginete da cidade de Itaqui, Evandro Bonetti que montou o crioulo Maffini. O restante do pódio foi formado por ginetes de Alegrete. Em 2° Sacha Oliveira pela Cabanha Reconquista. Em terceiro, Eleandro Silva da

Estância Ouro Verde e 4° Diego Silveira, da Cabanha Escondida.



No Redomão Crioulo “Doma de Ouro”, Luís Weber da cidade de Alecrim representante da Cabanha D Ornellas faturou o título de campeão. A segunda colocação coube ao gabrielense Diego Pereira que representou seu centro de treinamento. O 3° lugar ficou com Laércio Martins da Cabanha Itaó da cidade de Santiago. Em 4° lugar Guinter de Quadros de Uruguaiana da Estância Itapitocai e em 5° o ginete Tiago Bagé montou exemplar do seu centro de treinamento representando a cidade de Uruguaiana.

Para o presidente do NCCCA Vladson Chaves foi um dos maiores eventos de Doma de Ouro, prova essa que tem a chancela da ABCCC. Ele destaca como excepcional a realização das provas, sem incidentes e com apoio da sociedade alegretense com um trabalho primoroso de toda diretoria.

“Tivemos um excelente final de semana com um parque bonito e uma participação de ginetes de várias cidades do RS. Um evento para ficar na história do nosso núcleo”, destacou Chaves.

Fotos: Marco Santierri