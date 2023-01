Domingo decisivo para os representantes de Alegrete na Copa RS

A Copa RS de Futebol Amador retorna aos jogos da fase estadual neste domingo (8), após um período de recesso. As competições ocorrerão com 32 times na categoria Veterano (atletas acima de 40 anos) no dia 8 de janeiro e com os 32 times na categoria Livre (atletas acima de 18 anos) em 15 de janeiro.

Neste domingo, 14h, o Fluminense recebe o Atlético de Guaíba. Ambas equipes se classificaram em primeiro nas suas regiões. O treinador do tricolor alegretense Vagner Moreira, espera um confronto dificílimo, mas está confiante na força do grupo. O jogo único é eliminatório, quem perder dá adeus à competição.

No jogo de fundo às 16h, o Centenário vai duelar contra o Uruguaiana. O técnico Geovane Carvalho, ciente da pedreira que vai encontrar, acredita no plantel do time que carrega o nome do bairro do outro lado da Ponte. O Centenário empatou em 2 a 2 na primeira fase jogando fora contra os uruguaianenses. Quem vencer agora, segue adiante na competição.

A equipe do Boca Juniors, na categoria livre joga dia 15, na cidade de Quaraí frente ao Concórdia.

A Copa RS de Futebol Amador, promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), conta com a participação de 147 times. O evento é realizado com recursos do programa Avançar no Esporte no valor de R$ 878 mil.

Os jogos ocorrem em 65 municípios gaúchos, mobilizando mais de 5 mil atletas e profissionais. Na primeira fase houve partidas microrregionais com 149 jogos, classificando as equipes para as etapas regional e estadual.