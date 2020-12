Domingo que antecede o Natal teve movimento intenso nas ruas, mas vendas aquém do esperado

Compartilhe















O movimento de Natal na região central de Alegrete durante o último domingo, antes do dia 25, foi considerado fraco por alguns comerciantes. A reportagem do PAT esteve em algumas lojas e conversou com clientes e comerciantes. Com funcionamento de lojas das 14h às 20h, o que se viu foram algumas famílias aproveitando a calmaria para adiantar presentes. Para a maioria dos clientes que conversou com a reportagem, a busca era por alguns brinquedos e eletrônicos e, em terceiro lugar a procura era por roupas e calçados.

Mesmo assim, como já houve registro no outro domingo e no feriado do dia 8, o movimento de carros é intenso. Em alguns pontos, não havia opções de vagas.

Foi notório que o número de famílias nas ruas foi maior que os outros dias em que o comércio também abriu.

De acordo com Elaine Mulher, Presidente do Sindicato dos Comerciários, quem trabalhou no domingo e for sindicalizado, recebe o bônus e mais uma folga, e quem não for, apenas a folga.

Se observou também que as lojas disponibilizavam o álcool em gel na entrada para todos os clientes. O uso de máscara que é obrigatória para todas as pessoas, também foi rigorosamente respeitado. Cada empresa tem um número específico de pessoas dentro de cada loja, para evitar aglomeração.