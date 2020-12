Mulher, com filho pequeno e grávida, é agredida fisicamente pelo companheiro

Mulher, de 21 anos e gestante foi agredida pelo companheiro por defender o filho de um ano e dois meses.

Segundo ocorrência policial, o homem de 20 anos teria gritado com o filho pequeno e a mãe interveio. Assim, iniciou-se uma discussão entre o casal e o homem, descontrolado, ele teria pego uma faca e a ameaçado. Depois, o acusado desferiu em um tapa no rosto e a vítima revidou. Ela também pegou um produto que ele utiliza no seu estabelecimento comercial e jogou fora. Gravida de um mês, a mulher levou um empurrão do companheiro e caiu no chão. Na sequência, pegou o celular e ligou para a Brigada Militar, momento em que a sogra que reside no mesmo pátio teria pego o aparelho de sua mão e não devolveu. A guarnição da BM esteve no local e encaminhou o casal à DP. A mulher não quis Medidas Protetivas e foi orientada dos seus direitos. Ela saiu de casa com o filho e foi para outra residência. O fato aconteceu na última segunda-feira no bairro Coxilha.