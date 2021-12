Domingo registrou bom movimento nos parques e no comércio

Na tarde de domingo(19), em decorrência da proximidade de Natal, as lojas abriram das 14h às 20h, em Alegrete.

A reportagem do PAT, conversou com alguns dos comerciantes que citaram um movimento positivo embora o início da tarde tenha sido muito quente devido à temperatura que chegou a marca de 40ºC no termômetro próximo à Ponte Borges de Medeiros.

Nas ruas, Praças e Parques o movimento de famílias era intenso.

Algumas quadras da Rua Dos Andradas, em alguns períodos, não havia estacionamento.

Para a maioria dos clientes que conversou com a reportagem, a busca era por alguns brinquedos e eletrônicos e, em terceiro lugar a procura era por roupas e calçados.

De acordo com Elaine Mulher, Presidente do Sindicato dos Comerciários, quem trabalhou no domingo e for sindicalizado, recebe o bônus e mais uma folga, e quem não for, apenas a folga.

Se observou também que as lojas disponibilizavam o álcool em gel na entrada para todos os clientes. O uso de máscara que é obrigatória para todas as pessoas, também foi rigorosamente respeitado.