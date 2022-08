Associação dos Arrozeiros, mais uma vez, pede manutenção das estradas

A Associação dos Arrozeiros de Alegrete esteve em reunião com o prefeito Márcio Amaral e o Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri. Na pauta, novamente, o pedido de manutenção das estradas do interior do Município num total de mais de 4.900km.

Gustavo Thomposn Flores, presidente da Associação dos Arrozeiros, diz que a explicação é de que eles têm maquinários e faltam operadores.

Nós sabemos que orçamento do Município, por exemplo, que era X, com o crescimento do Agro foi pra 5x e as estradas precisam estar em condições de escoar a safra.

O produtor do Rincão de São Miguel lembra que o trânsito nas estradas do interior, de Alegrete, não para nunca – o movimento é constante e devido a isso precisam estar em boas condições. Disse ainda que logo sai o trigo da lavouras, depois vem o plantio do arroz, soja e o gado que toda a semana sai do campo.

Uma das alternativas levantada pela administração é contratar uma empresa que tenha operadores de máquinas pesadas e a Prefeitura disponibilize o maquinário para o trabalho, comentou Flores.