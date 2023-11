Douglas Ramos é campeão inédito da Série Prata

Na última quarta-feira (15), ocorreu a grande final da Série Prata 2023. Disputaram o título, a equipe da AFA (São Francisco de Assis) e AEJ (Jaguari), que protagonizaram um confronto digno de uma decisão estadual.

O confronto de ida acabou com o placar de 7 a 1 a favor do time de “São Chico”. No jogo de volta, a equipe da casa tinha a vantagem do empate, enquanto Jaguari, tinha que vencer no tempo normal para forçar o tempo adicional da prorrogação.

O ginásio municipal estava totalmente lotado, o público era tão grande que a Prefeitura disponibilizou um telão na parte de fora da área do jogo. A partida começou e a pressão da equipe da casa era grande; aos 2 minutos de jogo, Magui abriu o marcador e levou a torcida “Afanática” à loucura.

A equipe de Jaguari foi persistente e, por muitas vezes, ficou na frente do marcador, porém, nos minutos finais da partida, a AFA virou o jogo pra 7 a 6 e garantiu o título inédito da Série Prata. A comemoração pós jogo foi muita intensa, com direito a carreata pelo centro de São Francisco.

O alegretense, Douglas Ramos, foi um dos destaques da equipe durante a campanha do time alviverde na Série Prata. “Boquinha” ressalta que toda dedicação valeu a pena, foram longos dias de treinamentos e viagens, que valeram muito a pena”, disse emocionado o campeão.

Fotos: Assessoria AFA