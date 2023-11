Técnico em comércio com inscrições abertas na Escola Dr. Lauro Dornelles

Share on Email

Buscar cursos e oficinas que profissionalizem, principalmente jovens, é uma meta que ajuda as pessoas aprenderem ofícios que os ajudam a se colocar no mercado de trabalho. Escolas estaduais de Alegrete mantém cursos profissionalizantes que ajudam jovens me sua formação

E com este objetivo, a Escola Estadual Dr Lauro Dornelles é uma que oferece o curso profissionalizante, o Técnico em Comércio. As inscrições para este curso estão abertas até o dia 1 de dezembro.

O curso é para alunos com ensino médio completo ou concluintes. No total são 30 vagas que podem ser feitas diretas na escola ou pelo site www.educação.rs.gov.br