Douglas Ramos faz história e vai à final da Série Prata 2023

O jovem alegretense conquistou um grande feito no último final de semana, onde em conjunto com sua equipe assegurou vaga para a grande final da Série Prata 2023. O atleta integra o elenco da AFA de São Francisco de Assis e irá decidir nas próximas semanas quem vai levar o título da competição estadual contra a equipe de Jaguari.

A partida do último sábado era válida pelo confronto de volta das semifinais da Série Prata. A equipe da AFA venceu o primeiro jogo e na partida final tinha a vantagem do empate. O confronto começou muito movimentado e a equipe do União Samborjense tinha o comando das ações. O time de São Borja vencia pelo placar de 4 a 3, quando o goleiro linha, Markito, acertou um chute de bico no ângulo e empatou o jogo e deu números finais à partida, 4 a 4. Com esse resultado a equipe assisense carimbou o passaporte pra grande final do estadual.

“Boquinha” ressalta a felicidade de atingir os objetivos é indescritível, ” trabalhamos muito nesse período e fomos recompensados com esse feito, respeitamos todos os adversários e isso fez total diferença na nossa campanha”, disse o atleta.

O alegretense atuou no ano passado pelo Real Alegrete. Com o destaque conquistado, recebeu proposta para defender as cores da equipe assisense em 2023. Com isso sua rotina de treino começou no mês de fevereiro e desde lá vai de três a quatro vezes por semana ao município vizinho para treinar com seus companheiros.

Fotos: Assessoria de imprensa AFA