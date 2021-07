DP de Alegrete bateu recorde de casos solucionados no primeiro semestre do ano

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em Alegrete, de acordo com dados oficiais da Delegacia de Polícia, no mês de junho deste ano, a produtividade da 1ª DP bateu recorde de casos solucionados.



Segundo estatísticas oficiais, foram remetidos o maior número de procedimentos da história da delegacia de polícia, que de acordo com o Delegado Maurício Arruda, é fruto de muito trabalho de todos os policiais que diariamente buscam, com todas as conhecidas limitações, atender a população alegretense da melhor maneira possível.



“O excelente resultado demonstra o empenho e entrega de todos os policiais que atuam na delegacia de polícia”- considera Delegado Maurício Arruda delegado titular 1DP Alegrete.

Campus Alegrete do IFFar realiza leilão de animais excedentes da produção nesta quarta

No último final de semana os Policiais Civis, da 1°Delegacia de Alegrete, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda, também, participaram na manhã do dia,16, da Operação Acalento.

Essa ação foi deflagrada em todo o País, com o objetivo de investigar crimes sexuais contra crianças e adolescentes, sendo efetuadas fiscalizações e cumprida ordens de intimações em locais de possível favorecimento a prostituição ou de outras formas de exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Em Alegrete, não ocorreram prisões.