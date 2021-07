Regimento José de Abreu possui os mais modernos blindados do Exército Brasileiro

Nova frota de blindados dotou a unidade militar de Alegrete com equipamentos modernos, se tornando referência na País.

O 6º Regimento de Cavalaria Blindado, “Regimento José de Abreu”, recebeu quatro Viaturas Blindadas de Combate – Carro de Combate (VBC CC) Leopard 1 A5 BR e oito Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP) M113-BR.

6º RCB possui os mais modernos blindados do Exército Brasileiro

As novas viaturas aumentaram a capacidade operativa do “Regimento José de Abreu”, que possui agora dois Pelotões de Carros de Combate e dois Pelotões de Fuzileiros Blindados, dotados com o que há de mais moderno no Exército Brasileiro em termos de blindados.

Sessões da Câmara de Vereadores terão tradução simultânea para Lingua Brasileira de sinais

6º RCB com pelotões treinados para o combate terrestre

O 6º RCB foi criado por decreto assinado pela Princesa Isabel em 1888, na cidade de São Paulo. Tem como missão o dever de assegurar a defesa da pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem.

Estabeleceu-se no município de Alegrete em 1909, onde está até hoje. A história do Regimento é marcada por sua atuação em diversos momentos, como nas lutas da Campanha do Contestado no Paraná e em Santa Catarina (1914 a 1915), e envio de pracinhas para a Itália, onde participaram do Teatro de Operações da 2ª Guerra Mundial (1944).

Amigos – pontes que nos fazem chegar em locais mais distantes de nós

O Regimento de Cavalaria Blindado é “O Punho de Aço da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada”. A unidade é detentora da primeira fase do Curso de Formação e Graduação de Sargento da ESA, além das atividades militares, desenvolve salto e mantém a arte da equitação. Contempla o Programa Forças no Esporte e, ainda outros importantes projetos. Entre os quais destaca-se a equoterapia.