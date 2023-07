Dr Carús é homenageado em prêmio literário de Passo Fundo

Mesmo não comparecendo por motivos de outros compromissos, disse ser importante essa distinção que se deve a seu livro Entre a Vida e a Morte que foi premiado pela Prefeitura daquele município da Região do Norte do Estado. -Me sinto lisonjeado com esta indicação, porque desde que enveredou. para a arte da escrita tenho tido grandes momentos de descobertas e conhecimento.

Cherr, o senegalês que conquistou os alegretenses voltou para casa, mas diz que poderá retornar

Ele diz que dos cinco livros, dois foram exclusivo de sua autoria e outros três em parceria com outros escritores. Essa nova etapa da minha vida tem sido muito gratificante e sento o quanto o ler e/ou escrever são significativos para a formação de qualquer pessoa.