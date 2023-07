Em caso de perda de mandato quem poderá ocupar a vaga de Fábio Perez

A Câmara de Vereadores de Alegrete, por meio de seu Departamento Jurídico, enfrenta pela primeira vez um processo que envolve denuncias sobre um vereador que foram apuradas por uma comissão processante integrada pelos Vereadores Cléo Trindade (MDB) – presidente, Vice Itamar Rodriguez(PP) e relator Jaime Duarte (Republicanos). Essa situação exigiu muitos cuidados, assim como seguir rigorosamente a lei, observou Trindade ao falar dos ritos que tiveram de seguir neste caso.

É uma pergunta ainda sem resposta visto que é uma situação atípica. Em caso de perda de mandato, ainda não foi definido quem vai ocupar a vaga de Fábio Perez, visto que ele foi eleito pelo PP e no decorrer do mandato foi expulso e agora é do Partido Verde. Isso se configura num caso bem diferente. Em uma perda de mandato de qualquer parlamentar, a vaga por Lei é do Partido, porém neste caso ele é o único do PV em Alegrete. Isso será uma pauta de segunda ordem. informou o Departamento Jurídico.

O trabalho iniciou em abril deste ano e será concluído agora no final do mês de julho quando foram juntados documentos, realizadas oitivas de testemunhas e tudo passou pelo Deparmento Jurídico da casa.