Dramaturgias em Confinamento no Pensamento Giratório de Alegrete

Em um convite para refletir sobre o processo de construção dos experimentos virtuais do Grupo Magiluth (Pernambuco) e da Companhia Espaço em Branco (Rio Grande do Sul) durante a pandemia, a próxima edição do Pensamento Giratório do Sesc Alegrete promove o debate “Dramaturgias em Confinamento”.

O evento, on-line e gratuito, acontece no dia 3 de agosto, às 20h, com mediação de Paulo Amaral. Mais informações e inscrições pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383.

O Pensamento Giratório é uma das ações que acontecem através do circuito nacional do Festival Palco Giratório Sesc, que promove o intercâmbio cultural, debate temas urgentes e valoriza a produção nacional.

Pensamento Giratório – Sesc Alegrete

Data: 03/08 (quarta-feira)

Horários: 20h

Entrada gratuita

Local: Plataforma virtual Zoom

Mais informações: Pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383