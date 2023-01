Mãe usa redes sociais para reclamar da falta de fraldário em supermercado

Na última quarta-feira (04), uma mãe usou as redes sociais para expor sua inconformidade com a falta de fraldários em supermercados. A dona de casa Mariane da Silva Gediel, 26, descreve na publicação que seu filho necessitava trocar a fralda e a solução foi utilizar um balcão de caixa do supermercado já que não havia fraldários no local.

Ela também relata que havia trocado uma fralda antes no carro, mas além do calor e a exposição do veículo ao sol, o bebê não estava bem posicionado, já que no banco de trás havia cadeiras de transporte e a única opção seria utilizar os bancos da frente.

Além do seu bebê de quatro meses, Mariane passou pela mesma situação com a filha de quatro anos. Há anos ela solicita um fraldário, mas sua sugestão não foi atendida.

– Não queremos um lugar como uma mesa da gerencia, como nos foi oferecido, queremos um lugar somente para trocar crianças e bebês. – comenta a dona de casa.

Além disso, a mãe menciona que seu marido, o recepcionista Matheus Corrêa Dorneles Gediel, 28, também passou por uma situação constrangedora envolvendo a mesma necessidade. De acordo com Mariane, seu companheiro foi trocar a filha mais velha em um supermercado, mas o único local propício era o banheiro feminino, por causa disso a fiscal de caixa se ofereceu para realizar a troca, mas seu marido não permitiu.

– Por isso os trocadores precisam ser em um lugar que homem e mulher possam frequentar, não somente no banheiro feminino como é na maioria das vezes – relata Mariane.

Após o ocorrido, o vereador Fabio Perez (bocão) publicou em suas redes sociais sua iniciativa de solicitar fraldários aos supermercados. De acordo com ele, até o momento não obteve resposta dos gerentes solicitados, mas possivelmente essa necessidade vire um projeto de lei de sua autoria.

Até o momento da publicação, não tivemos retorno do supermercado em relação ao episódio.