Vestiários do Estádio Farroupilha estão sendo restaurados

Alegrete continua investindo na melhoria de suas infraestruturas, e desta vez, é o Estádio Farroupilha que recebe uma atenção especial. As obras de revitalização dos vestiários do estádio estão em pleno andamento, graças a uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a deputada federal Fernanda Melchiona.

A demanda por melhorias nos vestiários do Estádio Farroupilha era uma solicitação recorrente e agora está sendo atendida de forma significativa. Um investimento de R$ 380 mil foi destinado a essa importante etapa do processo de revitalização do estádio, com a verba proveniente de uma emenda da deputada Fernanda Melchiona, somada à contrapartida da prefeitura.

Essa iniciativa visa proporcionar melhores condições para os atletas e equipes que utilizam o Estádio Farroupilha, tanto durante torneios quanto em eventos esportivos tradicionais da região, como o EFIPAN (Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de Alegrete). Os vestiários revitalizados oferecerão espaços mais confortáveis, funcionais e modernos, contribuindo para uma experiência ainda mais positiva para todos os envolvidos no futebol local.

A conclusão das obras de revitalização dos vestiários do Estádio Farroupilha trará benefícios diretos para atletas, equipes esportivas e todos aqueles que frequentam o local.