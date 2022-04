Duas pessoas morrem em acidente na BR-290

Duas pessoas morreram em um acidente registrado no km 100 da BR-290, em Porto Alegre, nesta terça-feira (12). A colisão aconteceu no acesso à ponte do Saco da Alemoa, sentido Capital – Interior, por volta das 12h20.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi entre dois carros. Uma Renegade, de Rio Grande, bateu na traseira de um Gol, com placas de Porto Alegre, que pegou fogo.

As vítimas estavam no Gol e foram carbonizadas, por isso, só devem ser identificadas após a perícia. Outros dois ocupantes do veículo – uma mulher e uma criança – foram encaminhados para a UPA Eldorado do Sul.

O motorista da Renegade teve lesões leves.

A via está bloqueada no acesso da ponte antiga e até a última atualização desta reportagem, não havia previsão para liberação.

Fonte: G1