Dupla alegretense vai disputar a Série Prata pela AVF de Manoel Viana

No entardecer da última terça-feira (6), a diretoria da AVF anunciou dois novos reforços para a disputa da Série Prata 2024. Nathan Fagundes e Rafael Bitencurt irão compor o elenco da equipe vianense para tentar o acesso à elite do futsal gaúcho.

Nathan, atuou pela equipe de Jaguari na temporada passada. O pivô foi um dos artilheiros da Série Prata e chega como uma das referências da equipe vianense para conseguir o objetivo de subir a equipe da cidade do “sol” para a elite do futsal da região.

Rafael, já estava no ano passado, porém, obteve muito destaque com a equipe canarinho e foi sondado por diversas equipes da região, mas preferiu aceitar novamente o desafio de tentar o acesso com a equipe vianese,” estou motivado, espero fazer um grande ano e dessa vez levar a AVF ao lugar onde ela merece”, disse o atleta.

O treinador, Rodrigo Gasolina, em conjunto com a diretoria da equipe, irá realizar uma seletiva no próximo dia 18/02 para avaliar atletas de Manoel Viana e região. A peneira será realizada a partir das 9h, no ginásio, Henrique Nemitz.