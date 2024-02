Trabalhador que ganha até dois salários mínimos está isento do IR

Share on Email

O governo federal ampliou a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos, valor de R$ 2.824 mensal. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na manhã da última quarta-feira, 7. Antes, a isenção era apenas para salários de até R$ 2.640, referente a dois salários mínimos de 2023.

Com a medida, a tabela progressiva ficou da seguinte maneira:

Remuneração mensal: de R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65

Alíquota (%): 7,5

Parcela a deduzir do IR: R$ 169,44

Remuneração mensal: de R$ 2.826,66 até 3.751,05

Alíquota (%): 15

Parcela a deduzir do IR: R$ 381,44

Remuneração mensal: de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68

Alíquota (%): 22,5

Parcela a deduzir do IR: R$ 662,77

Remuneração mensal: acima de R$ 4.664,68

Alíquota (%): 27,5

Parcela a deduzir do IR: R$ 896,00

Os contribuintes com rendimentos de até R$ 2.824 mensais será beneficiado com a isenção porque, dessa renda, se tira o desconto simplificado, de R$ 564,80, resultando em uma base cálculo mensal de R$ 2.259,20, ou seja, exatamente o limite máximo da faixa de alíquota zero da nova tabela.