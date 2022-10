Dupla Grenal é campeã do Torneio da Primavera

A gurizada do Internacional foi a grande campeā na categoria Sub-11, do 10º Torneio da Primavera. O colorado disputou o título contra o seu maior rival e acabou vencendo a equipe do Grêmio nas penalidades e conquistando o título do torneio na categoria 2011.



A 10ª edição da competição foi realizada no estádio municipal Farroupilha entre sexta-feira e domingo (16), com a dupla Grenal, vencendo cada uma nas duas categorias em disputa do tradicional torneio organizado pelo Flamengo para nascidos em 2011 e 2010.

Pela categoria Sub-12, a equipe do Grêmio venceu o Sāo José, pelo placar de 1 a 0, e ficou com o título da categoria 2010.



Além do Inter e Grêmio, o torneio teve as participações das equipes do Rentistas de Montevidéu, Sāo José de Porto Alegre e o Flamenguinho (anfitriāo).

Os clubes tiveram excelente tratamento por parte do Flamenguinho e já solicitaram convite para o 11° Torneio da Primavera do próximo ano, que será realizado de 12 a 15 de outubro de 2023.

Segundo o presidente rubronegro, o evento só teve sucesso pelo apoio da comunidade em ajudar na alimentação das 200 crianças nos 4 dias, do Exército Brasileiro, que montou os alojamentos para as equipes e a prefeitura que cedeu escolas municipais e o estádio.

A cidade recebeu diversos familiares que vieram acompanhar seus filhos, lotando os hotéis e restaurantes do município, incrementando a economia da 3ª Capital Farroupilha.

Fotos: reprodução