IPE saúde atende em sala do Centro Administrativo

Atualmente, uma funcionária da Prefeitura atende somente o IPE Saúde, em sala no Centro Administrativo junto ao setor dos encargos, das 7h 30min às 13h 30min. Carmem Farina Gogo explica que dão suporte ao IPE saúde enviando documentos, colocando dependentes, dentre outros.

O antigo servidor que coordenou o serviço em Alegrete, Anélio Cardona, diz que ajuda quem o procura indicando acessos, on line, aos serviços pelos sites plano-saude@ipesaude.rs.gov.br e atendimento@ipesaude.rs.gov.br.

O atendimento é contínuo diante do número de usuários do Instituto no Município.

Foto divulgação