Homem é ferido a faca em posto de combustível

Na noite do dia 11, por volta das 23h05, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para se deslocar até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em resposta à entrada de um indivíduo ferido por faca em um posto de combustíveis.

De acordo com as informações, o homem não conseguiu fornecer detalhes sobre o motivo da agressão, nem sequer mencionou ter discutido com alguém. Ele apenas relatou que estava bebendo com alguns amigos, mas não soube informar o momento exato em que ocorreu o ataque. Os policiais entraram em contato com a equipe médica da UPA, que informaram que o ferimento na vítima era possivelmente causado por uma faca, localizado na parte posterior da coxa esquerda.

Durante a ocorrência, estiveram na UPA duas amigas da vítima, as quais estavam presentes no posto, mais precisamente na loja de entrada, quando avistaram ele caído próximo à porta de saída. Ao se aproximarem, perceberam que estava sangrando e, com a ajuda dos populares, o levaram para a parte externa do estabelecimento, aguardando a chegada dos bombeiros. As testemunhas afirmaram não saber quem o agrediu e qual seria o motivo do ataque.

A guarnição da Brigada Militar realizou um boletim de ocorrência na UPA. E o estado de saúde do homem é estável.