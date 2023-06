Dia dos Namorados| Mariana e Paulo Cesar formam o típico casal que se uniu na adversidade

Share on Email

Uma história de amor que representa a união e superação – Mariana e Paulo.

Neste dia 12, data que celebra o Dia dos Namorados, a seguir vamos narrar uma das história de amor enviadas ao PAT. O casal, Mariana Rodrigues Emiliano Brizolla e Paulo Cesar Brizolla é um exemplo inspirador de amor duradouro e resiliente.

Tudo começou no ano de 2007, quando Mariana tinha 15 anos e Paulo Cesar, 22. Desde então, eles passaram por diversas idas e vindas, enfrentando os altos e baixos que a vida lhes reservava. Em 2010, Mariana engravidou da filha do casal, que hoje tem 12 anos, mas eles não estavam juntos naquele momento.

Em 2012, a vida de Paulo Cesar foi abalada por um grave acidente de moto que quase o levou à morte. Ele ficou três meses na cama, incapaz de se mexer, e foi nesse momento difícil que Mariana esteve ao seu lado, oferecendo todo o apoio e cuidado necessários. Apesar das dúvidas e questionamentos de outras pessoas sobre a dedicação de Paulo Cesar, Mariana sempre afirmou que estava fazendo sua parte como mãe da filha deles, sem esperar nada em troca.

Após enfrentarem esse grande desafio juntos, eles decidiram retomar o relacionamento. Em dezembro de 2014, Mariana e Paulo Cesar se casaram e, atualmente, estão prestes a comemorar nove anos de casados. Ao longo desse tempo, enfrentaram novas provações, como a perda da irmã de Paulo Cesar e o pai de Mariana, em meio à pandemia de COVID-19. No entanto, eles se mantiveram unidos, apoiando-se mutuamente e encontrando forças para superar as tristezas e compartilhar as alegrias que a vida lhes reserva.

Um dos passatempos favoritos do casal é pegar uma moto e explorar diferentes cidades durante os fins de semana. Esses momentos de aventura e descoberta fortalecem ainda mais o vínculo entre eles, proporcionando momentos de felicidade e cumplicidade.

Hoje, Mariana e Paulo Cesar desfrutam da bênção de ter sua própria casa e de criarem sua filha juntos. Mariana expressa sua gratidão diariamente pelo marido maravilhoso que Deus colocou em sua vida, reconhecendo o amor e a dedicação que ele demonstrou. É um sentimento recíproco, pois Paulo Cesar também encontra em Mariana uma parceira de vida que o apoia em todas as circunstâncias.

Essa história de amor é uma inspiração para todos os casais que enfrentam desafios e provações ao longo do caminho. Ela nos lembra que o amor verdadeiro é capaz de superar as adversidades e se fortalecer com o tempo. Mariana e Paulo Cesar são um exemplo vivo de como o apoio mútuo e a compreensão podem construir um relacionamento duradouro e repleto de felicidade.

Neste Dia dos Namorados, eles comemoram não apenas o amor que os une, mas também a jornada que percorreram juntos, com gratidão pelos momentos de alegria compartilhados e a esperança de um futuro repleto de conquistas.