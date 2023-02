É grave o estado de saúde do homem esfaqueado, domingo, no centro

De acordo com informações ao PAT, a vítima permanece hospitalizada na UTI da Santa Casa de Alegrete e, até o momento, as investigações se mantêm na busca do autor da lesão corporal.

O homem de 48 anos chegou na UPA com graves ferimentos na região do tórax. Ele teria sido golpeado com, no mínimo, duas facadas.

No dia, foi feito contato com a companheira, uma mulher de 35 anos, que relatou aos PMs, que estavam em frente a um Bar 24 Horas no bairro Centro, juntamente com a filha de 13 anos.

A adolescente teve um desentendimento numa rede social com uma mulher que desconhece e, em seguida, o atrito tomou maiores proporções envolvendo outras pessoas que estavam no local, vindo ocorrer uma briga generalizada.

Em determinado momento, ela percebeu que o companheiro estava ferido com muito sangue na roupa, não sendo visualizado suspeito(a) da autoria. Imediatamente populares o colocaram em um veículo e o socorreram até a UPA.