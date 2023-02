É nesta quarta! Dia D Vestibular Urcamp acontece em toda a região

Há, pelo menos, três anos, a Urcamp não realizava uma seleção neste formato. Por isso, a atual gestão que assumiu a Instituição em janeiro está com foco total para promover um grande vestibular. E não faltam novidades. Uma delas será a recepção aos estudantes em todos os Campi que vai contar com um coffe-break, além de brindes. Somente depois será aplicada a prova de redação com dois temas propostos. A outra novidade está nas facilidades e benefícios oferecidos a quem realizar a prova.

O futuro aluno, concorre a três bolsas de 50% (de toda a graduação) e outras três bolsas de 100% no último semestre. Um incentivo e tanto para quem vai ingressar no Ensino Superior. O sorteio será realizado no dia 27 de fevereiro, às 19h, com transmissão nas redes sociais da Urcamp. Mais detalhes podem ser conferidos pelo chat no site urcamp.edu.br.

De acordo com o reitor, professor Antônio Evanhoé Sobrinho, a ideia é aproximar o estudante, fazer com que o vestibulando inicie já no primeiro contato, o vínculo com a Instituição onde vai estudar. “Nós estamos otimistas com o retorno do vestibular presencial e a procura está sendo muito satisfatória. Queremos que eles circulem pelos nossos corredores, conheçam nossa estrutura física, salas de aula. Nosso objetivo é fazer com que se sintam acolhidos. É uma forma de mostrar nossa gratidão por terem escolhido a Urcamp. E nós vamos prepará-los com o ensino de qualidade e excelência, que já são uma marca da nossa Instituição”, explica.

As inscrições podem ser feitas até as 11H59min desta terça-feira pelo site, no endereço https://sou.urcamp.edu.br/vestibular. A estudante Ana Carolina Ferreira Trindade, 19 anos, já garantiu a inscrição. Ela optou pelo curso de Psicologia para cursar em Bagé. “Escolhi a Urcamp porque acredito que seja uma das melhores Universidades, estou entusiasmada e um pouco ansiosa”, revela.

O candidato que fez a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2020, 2021 e 2022 pode aproveitar a nota. Nesse caso ele indica a opção no momento do preenchimento da inscrição. Assim, automaticamente substituirá a prova de redação e fica isento do vestibular.

Depois de ingressar o estudante pode se enquadrar em algumas categorias de bolsas, uma outra inovação idealizada pela Urcamp para facilitar ainda mais o acesso à graduação. São elas:

Grupo Familiar – 2 membros (7%); 3 membros (10%); 4 membros ou mais (15%)

Portador de Título – 30%

Sênior (60 anos ou mais) – 50%

Militar, funcionário público e dependentes – 10%

Transferência externa – 30%

Reingresso (matrícula trancada até 1º de agosto de 2022) – 10%

Estrangeiros (com comprovação de residência em outros países) – 10%

O desconto não é acumulativo entre as categorias. O candidato deve optar por uma delas no momento da matrícula

** Com pagamento até o 1º dia útil, acumula-se o Desconto Pontualidade, de 5%.

Os cursos de graduação oferecidos pela Urcamp no modo presencial são:

Campus Bagé

Administração

Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Direito Diurno

Direito Noturno

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Civil

Farmácia

Fisioterapia

Jornalismo

Medicina Veterinária

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Sistemas de Informação

Campus Alegrete

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Educação Física

Medicina Veterinária

Campus Sant’Ana do Livramento

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Campus São Gabriel

Administração

Direito

Educação Física