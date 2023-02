Veja como fica o comércio e o transporte coletivo durante o Carnaval

E conforme a convenção coletiva, do Sindicato dos Comerciários, na segunda- feira de Carnaval vai ser ponto facultativo aos que trabalham no comércio de Alegrete. As lojas vão estar fechadas, porém os mercados atendem normalmente.

Elaine Muller, presidente do Sindicato dos Comerciários, informa que os dias trabalhados, nas lojas em dezembro, com as horas extras serão compensados agora com as folgas no Carnaval.

Os mercados vão atender normalmente durante todo o Carnaval. Os serviços de saúde do SAMU e UPA, também serão normais.

Veja como ficam as linhas de ônibus no Carnaval

Nos dias 20 e 21 de fevereiro as linhas de transporte coletivo urbano vão ser as mesmas que circulam em domingos e feriados em Alegrete.

Estarão em circulação o total de três linhas costumeiras de domingos e feriados com horários intercalados, respeitando o desvio de rotas pela Praça Getúlio Vargas – Rua General Neto – sentido Terminal/Presidente Roosevelt, sendo elas:

– Vera Cruz x Santos Dumont (início no Centro Social Urbano, passando pelo bairro Capão do Angico, Saint Pastous, Nossa Senhora Aparecida, Ulisses Guimarães,

Favila, Dr Romário, Santos Dumont, Centro, Vera Cruz, retornando pelo bairro Boa Vista e Princesa Isabel, sentido Zona Leste): Início das 06h15 às 09h, retorno das 11h às 14h e encerramento com a circulação das 17h às 20h.

– Piola x Vila Nova (início no bairro Gamino, José de Abreu, bairro Renascer, Piola, Novo Lar, Jardim Planalto, Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiarajú na rua Tia Lurdes de Oliveira e Fetzaland de Almeida, bairro Vera Cruz, Centro e Vila Nova/Santa Casa) – Início das 06h15 às 09h, retorno das 11h às 14h e encerramento com a circulação das 17h às 20h.

– João XXIII x Nova Brasília (início no Posto de Saúde do bairro Nova Brasília, atendendo também os bairros Getúlio Vargas pela Rua Constantino da Costa Leite, bairro Airton Sena, Nilo Soares Gonçalves, Promorar, Ibirapuitã, sentido Centro/Santa Casa, retornando pelo João XXIII) – Início das 06h15 às 09h, retorno das 11h às 14h e encerramento com a circulação das 17h às 20h.

Na quarta-feira, 22, após o carnaval, as linhas e itinerários retornam com seus horários normais.

Esse feriadão vai levar muita gente a viajar, muitos vão para a praia, outros para o interior aproveitar a folga, já que o verão está forte com temperaturas elevadas. E muitos outros estarão envolvidos com as escolas de samba que estão com suas quadras cheias e com várias atividades para a grande festa no início do mês de março aqui na cidade.