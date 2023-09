Ecilda Alves faz caminhada cívica solidária ao som da banda da escola

E como meio de recuperar a homenagem à data, a Escola Estadual Ecilda Alves Paim realizou uma atividade especial neste dia 22.

Alunos que integram a banda, estudantes e os professores saíram em caminhada cívica pelas rua do bairro Prado, onde a Escola atende a sua comunidade escolar. Este evento teve uma conotação solidária, porque integra a programação da gincana gaudéria solidária. A desfilar ao som da banda os estudantes solicitaram doações de alimentos à comunidade do bairro. O arrecadado será encaminhado a 10ª CRE segundo a diretora Aline Garcia Fonseca que vai destinar ao Vale do Taquari . No total, foram seis equipes e cada uma levou o nome de uma das cidades mais atingidas nesta catástrofe naquela região do RS.

Na Vila Nova, uma outra escola a Oswaldo Dornelles realizou a sua caminhada cívica, por ruas do bairro também, em homenagem ao Dia do Gaúcho.