Eduardo Leite fala de investimentos na segurança pública e saúde da Região

No Restaurante do Parque Lauro Dornelles, o Governador Eduardo Leite falou que depois de anos de história do governo com déficit, agora começa a respirar para poder investir no Estado. Lembrou que esta é a segunda vez que vinha a Alegrete e outra ocasião foi por motivo triste – a enchente e que, neste dia 20, foi para ver obras e anunciar investimentos.

Governador em agenda no Parque do Sindicato Rural de Alegrete

Lembrou que seu objetivo e que consiga pavimentar toda a rodovia visto que mobilidade, também, é fundamental ao desenvolvimento da região.

Em relação a segurança, destacou que existiam apenas três pelotões de choque no RS criado em governos anteriores, e em sua gestão criou mais três batalhões de choque, dentre dos quais um em Uruguaiana que, conforme ele poderá atuar aqui em Alegrete. Citou também a criação da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) para atuar nos crimes de abigeato.

Já em relação a saúde, colocou que só para Alegrete e Santa Casa de Caridade vão ser 4 milhões do Programa Assistir- RS Ele destacou o trabalho da Coordenadoria Regional de Saúde.

O prefeito Márcio Amaral lembrou do trabalho da Coordenadoria de Saúde em relação ao avanço da vacinação no Município. Destacou a pavimentação da Tiaraju que melhorou o acesso e mobilidade a nove bairros e a RS/377, sendo uma das entradas mais bonita da cidade.

Prefeito entrega cuia de chimarrão ao Governador

Acompanharam esta agenda no Parque do Sindicato Rural, o presidente do SRA – Luis Plastina Gomes, servidores públicos da Justiça, Segurança Pública, Coordenadoria de Saúde, Francisco Rossal- alegretense Desembargador da Justiça do Trabalho, secretários municipais, vereadores e alguns empresários.