Educação Fiscal, função social dos tributos, é apresentada a alunos de séries iniciais

Alegrete realizou a 2ª edição da Oficina de Produção de Sequências Didáticas de Educação Fiscal com professores de educação infantil e de anos iniciais, no Auditório da Unipampa.

A Oficina foi ministrada pela participante do Grupo Estadual de Educação Fiscal do RS, Tânia Santos Coelho de Souza, juntamente com as professoras Patrícia Albuquerque Bragamonte e Neffar Jaquelini Assis Brasil.

Esse encontro foi uma das etapas do Projeto O Jardim dos Tributos e teve por objetivo desenvolver, com base no livro “O Jardim do Tributos”, um roteiro de atividades que contemplem as habilidades propostas na BNCC para cada etapa de ensino, na transversalização dos conhecimentos sobre tributos e sua função social.

A formação contou com a participação professores das redes municipal, estadual e particular, totalizando 50 inscrições. Foi uma manhã intensa de estudos sobre o tema da Educação Fiscal. No primeiro momento, a Tânia Coelho aprofundou os conceitos sobre estratégias pedagógicas, habilidades e competências, sequências didáticas, recursos pedagógicos. No segundo momento, foram discutidos alguns temas da Educação Fiscal que são apresentados pela história “O Jardim dos Tributos” – tais como a função social do tributo, o combate à desigualdade e a solidariedade – e sua transversalização com as competências da BNCC.

No último momento da formação, os professores reuniram-se em grupos e planejaram sequências didáticas sobre Educação Fiscal para serem trabalhadas com os alunos da educação infantil e dos anos iniciais.

As sequências didáticas produzidas na formação sobre a história O Jardim dos Tributos serão organizadas em um Caderno Pedagógico. Esse material será disponibilizado gratuitamente, em formato digital, para as escolas e os educadores.