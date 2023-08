Santa Casa faz agradecimento especial aos amigos do hospital nos 151 anos

Share on Email

Já está nas redes sociais da Santa Casa de Alegrete um vídeo produzido pela equipe de marketing do hospital, com personagens e imagens reais, que tem por objetivo agradecer aos parceiros do hospital e levar ao conhecimento de todos a importância das doações espontâneas realizadas por pessoas e entidades públicas e privadas. Também é necessário que a comunidade saiba onde esses recursos são utilizados.

Aproximadamente 80% de capacidade de atendimento do hospital é destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas tem menos de 50% do seu orçamento composto por recursos provenientes do governo.

“Esse vídeo é uma ferramenta importante de agradecimento, captação e satisfação aos parceiros, para continuarmos trabalhando pelas comunidades que dependem da gente”, ressalta a diretora operacional do Hospital, Tailise Ribeiro Lemos.

“Ao completarmos 151 anos, nosso sentimento é de muita gratidão aos profissionais, pacientes, familiares e parceiros que tornam a instituição uma referência, com atendimento humanizado e de qualidade. Nesse sentido, precisamos manter nossa missão e, para isso, convidamos a sociedade a continuar sensível a essa causa, ajudando a construir novos capítulos dessa história”, destaca Tailise. “O resultado do trabalho é um vídeo sensível, delicado e verdadeiro. Com depoimentos de parceiros, que são fundamentais para nós”.

A equipe de marketing buscou a narração de uma colega, funcionária do hospital, que venceu um câncer e narra a sua trajetória dento da Santa Casa e, com propriedade, relata o trabalho das equipes que atuam diuturnamente na busca da saúde e da dignidade das pessoas.

A estreia do vídeo aconteceu na última segunda-feira, dia 21, durante o Leilão de Inverno da Conexão Pampa, transmitido ao vivo pelo Lance Rural.

A Santa Casa agradece aos proprietários da Estancia Silencio, Cabanha São Fernando, Agropecuária São Pedro e Fazenda São Manoel pela oportunidade e parceria e a empresa EGD Energia, pela produção das imagens aéreas utilizadas no vídeo.

Confira o vídeo nas redes sociais da Santa Casa.