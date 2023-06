Temas de interesse da comunidade LGBTQIA+ estarão em pauta na Câmara

Esse encontro surge como continuidade do sucesso alcançado pelo I Encontro Regional da Reflexão da Cidadania, ocorrido no ano de 2022, e que se tornou um marco para o reconhecimento da cidadania de indivíduos subalternizados.

Com o tema “Direitos Iguais, Demandas Diferentes”, o II Encontro Regional de Reflexão da Cidadania LGBTQIA+ tem como objetivo promover discussões e reflexões acerca das necessidades específicas dessa comunidade, ressaltando a importância de se lutar por igualdade de direitos para todos, reconhecendo e abordando as demandas diversas que compõem o espectro LGBTQIA+.

O evento será realizado no Plenário Gaspar Cardoso Paines, na Câmara Municipal de Alegrete, e contará com a coordenação do vereador João Monteiro, que tem se destacado como defensor dos direitos da comunidade LGBTQIA+. O horário previsto para o encontro é das 8h30min às 17h, e a participação é aberta a todas as pessoas interessadas em contribuir para o fortalecimento da cidadania LGBTQIA+.

A programação do II Encontro Regional de Reflexão da Cidadania LGBTQIA+ será composta por palestras, mesas-redondas, debates e outras atividades interativas. Diversos especialistas, ativistas, representantes de organizações não governamentais e membros da comunidade LGBTQIA+ estarão presentes para compartilhar experiências, conhecimentos e propostas para o avanço dos direitos e da igualdade de oportunidades.

Além disso, o encontro também busca promover a visibilidade e a valorização da cultura LGBTQIA+, por meio de apresentações artísticas, exposições e manifestações culturais diversas. Será uma oportunidade para celebrar a diversidade e a riqueza dessa comunidade, fortalecendo a luta por uma sociedade mais inclusiva e respeitosa.