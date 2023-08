Efipan confirma os 12 clubes que estarão em Alegrete em 2024

A 43ª edição do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano – Efipan já tem seus 12 participantes confirmados. O maior evento de futebol infantil da América acontece entre o dia 17 e 28 de janeiro na 3ª Capital Farroupilha.

No início de julho, o presidente do clube anfitrião recebeu ofício do presidente do Sport Club Internacional Alessandro Barcellos, que confirmou o Inter na próxima edição. O colorado foi o último a confirmar presença e arcará com os custos de viagens e receberá alojamento, alimentação completa por conta do promotor, conforme acordo firmado.

O Efipan 2024, reúne a categoria Sub-14, nascidos em 2009. Além do Internacional, Grêmio, Palmeiras, anfitrião Flamenguinho, Argentinos Juniors e Talleres de Cordoba (vice-campeāo argentino), Alianza de Lima e Deportivo Universitário (Peru), Peñarol e Defensor (Uruguai) e Independiente del Valle (Ecuador).

A organização confirmou que entre as doze equipes, quatro serão hospedadas em hotéis da cidade, as demais alojadas em escolas com salas climatizadas.