Alerta: com a volta do frio é preciso cuidado para evitar as doenças respiratórias

De um dia para outro a temperatura baixou mais de 10ºC em Alegrete. Os cuidados, esta semana, se voltam novamente a se manter bem agasalhado e evitar bebidas frias. As crianças e idosos, como sempre, são as que mais sentem estas mudanças de temperatura. Uma medida importante para se prevenir de gripes e resfriados, também é tomar a vacina contra influenza.

Caso Priscila Leonardi: sem fatos novos nas investigações, o primo Emerson deverá permanecer preso

Qualquer pessoa, desde as crianças podem se imunizar e a vacina está à disposição em qualquer unidade de saúde da Rede Pública com sala de vacina. A pediatra, Marilene Campagnolo, informa que as famílias que não vacinaram seus filhos para prevenir a gripe que busquem uma unidade de saúde para imuniza-los, porque gripes podem acontecer em qualquer época do ano.