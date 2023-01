Efipan: final entre Olímpia e Grêmio terá arbitragem de Jean Pierre Lima

Share on Email

A grande final do 42º Efioan, em Alegrete, será decidida entre Olímpia e Grêmio. Para apitar a disputa do título a organização confirmou a presença do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima.

O Grêmio chegou na decisão após uma virada heroica sobre o São José, na noite de sábado (28). Na semifinal disputada no Estádio Municipal Farroupilha, o Tricolor derrotou o São José pelo placar de 2 a 1. Os gols gremistas foram marcados por Mateus Apucarana e Tiago.

Aos 15 minutos de jogo, após cobrança da escanteio do lado direito, Marlon se adiantou aos defensores para desviar de cabeça na primeira trave e abrir o placa para o Zequinha. A resposta gremista foi rápida, três minutos depois. O Tricolor trabalhou bem a posse, trocando passes, até a bola ser aberta na direita para RJ. Ele puxou para o meio e deu o passe no comando de ataque para Mateus Apucarana. Ele invadiu a área e, de primeira, chutou forte entre o goleiro e a trave esquerda para deixar tudo igual. 1 a 1.

Na etapa complementar, aos 14 minutos, O zagueiro Ryan tirou de cabeça o lançamento já acionando o capitão Tiago. Ele conduziu em velocidade desde a intermediária ofensiva até chegar na entrada da área. Com espaço, arriscou o chute firme no canto esquerdo para vencer o arqueiro e decretar a virada. 2 a 1.

O Grêmio chega na decisão após seis vitórias e um empate em sete partidas, com 19 gols marcados e um sofrido. Encara os paraguaios do Olímpia, que eliminaram o Palmeiras nos pênaltis. A partida valendo o título será no domingo, 20h30.

Os paraguaios passaram trabalho para eliminarem os palmeirenses. O Verdão saiu na frente com o meia Vinícius, gol marcado na metade do primeiro tempo.

Uma semifinal muito parelha e de intensa movimentação. Um jogo de dois tempos distintos. No primeiro melhor para os paulistas e na volta do intervalo favorável aos paraguaios.

Freyes Fernandez deixou tudo igual aos 8 minutos do segundo tempo. Daí em diante as equipes se atiraram ao ataque, mas muita marcação de ambos os lados evitou a decisão no tempo normal.

Nas penalidades, o Olímpia teve mais competência. Igualdade até as cinco cobranças, cada um desperdiçou um gol. Na alternada, os paraguaios bateram e marcaram, já o Palmeiras acabou desperdiçando a cobrança. Final 5 a 4 Olímpia.

A noite de sábado no Efipan ainda reservou um jogo preliminar entre Prefeitura e Câmara, vitória de goleada para o time do prefeito Márcio Amaral, 3 a 0.

A disputa do 3º lugar entre São José x Palmeiras inicia às 19h, logo em seguida a final envolvendo Olímpia x Grêmio, prevista para às 20h30min, com arbitragem de Jean Pierre Gonçalves Lima. Os ingressos custam R$ 5,00 (geral, R$ 10,00 (arquibancada) e R$ 15,00 (pavilhão).

Foto: reprodução