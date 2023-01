Casal morre afogado no Ibicuí da Armada em Rosário do Sul

O filho deles, conseguiu se salvar e acionou a Brigada Militar. A tragédia ocorreu no rio Ibicuí da Armada, já na zona rural da cidade, próximo a confluência com o arroio Santo Antônio e uma lavoura de soja.

A Brigada Militar encontrou o corpo da mulher, funcionária pública municipal e os Bombeiros o do marido dela.

O jovem filho deles foi levado ao hospital. As vítimas foram identificadas como Lutimar Ávila e o esposo dela Luismar. A Polícia Civil também foi ao local.

As mortes repercutem no município de Rosário do Sul onde Lutimar era muito conhecida e trabalhava na secretaria de saúde, no posto PAMM do INSS.

Foto e informações Gazeta de Rosário