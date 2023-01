Balneário Caverá e Praia Rainha do Sol passam por monitoramento da Fepam

Dos 90 pontos monitorados em 43 municípios, 88 apresentam condição própria para banho e apenas dois estão impróprios: Santa Vitória do Palmar, Balneário do Porto na Lagoa Mirim e em Restinga Seca no Balneário das Tunas no Rio Vacacaí.

Em Alegrete, o Balneário Caverá no Arroio Caverá, já passou por cinco coletas e em todas amostras realizadas pela Corsan, teve resultado satisfatório e considera o local próprio para banho.

Na cidade de Manoel Viana, a praia Rainha do Sol no, Rio Ibicuí, também foi apontada como local de balneabilidade. A última amostra foi realizada no dia 23, e desde o dia 2 de janeiro é feito o trabalho pela companhia que repassa os dados para a Fepam.

Os avisos de local próprio ou impróprio estão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta e análise da água. Impróprio significa que as pessoas devem evitar o banho naquele local. Quando a placa estiver com o selo de próprio, o banho está liberado.

O programa é coordenado pela equipe do Departamento de Qualidade Ambiental. As coletas e análises são realizadas pelo laboratório da Fepam em parceria com a equipe da Regional nos balneários do Litoral Norte. O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza as análises e coletas nos balneários da praia do Laranjal e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), nos demais balneários contemplados pelo programa. É recomendado aos veranistas que entrem na água apenas em local com condição própria para o banho. Evitem tomar banho em época chuvosa e nas primeiras 24 horas após chuvas intensas ou em períodos de cheia dos rios. Não tomem banho em locais com concentração de algas.

Foto: Carmem Eveline Garaialdi do Amaral