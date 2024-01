Mais de 30 horas sem registros de acidente de trânsito em Alegrete

No primeiro feriado do ano, a cidade experimentou uma surpreendente marca: mais de 30 horas sem registros oficiais de acidentes de trânsito. Esta realidade contrasta com o período festivo do Natal, no qual pelo menos dois acidentes, embora sem vítimas feridas, foram considerados graves devido ao impacto e às circunstâncias envolvidas.

Diferentemente do cenário natalino, a chegada de 2024 foi marcada por um notável aumento na conscientização dos motoristas. Até o início desta terça-feira, nem a Guarda Municipal nem a Brigada Militar precisaram atender ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, sinalizando um comportamento mais responsável por parte dos condutores.

A cidade, que ao longo do ano de 2023 carregou consigo um histórico expressivo de acidentes de trânsito, apresentou uma média alarmante de, no mínimo, cerca de três por dia. Contudo, a virada do ano parece ter trazido consigo uma mudança positiva no comportamento dos motoristas.

Das 4h do dia 1º até as 22h, a Brigada Militar não registrou ocorrências de vulto, refletindo uma aparente tranquilidade nas ruas da cidade. No entanto, a pacificidade foi interrompida à noite. O primeiro registro foi um homicídio, e o segundo, um caso de violência doméstica com ameaça. No último caso, o autor foi preso em flagrante.

O desafio agora é manter essa tendência e promover a segurança viária ao longo do ano de 2024. Houve um acidente de trânsito com danos materiais nesta madrugada(2), mas as partes envolvidas resolveram a questão entre si e optaram por não realizar o registro oficial.