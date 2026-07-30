El Niño provoca primeiros desastres climáticos e governo planeja medidas para enfrentar fenômeno

O governo federal elaborou um planejamento com medidas preventivas diante da possibilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos nos próximos meses, associados ao fenômeno El Niño. O planejamento prevê R$ 1,335 bilhão para ações de preparação e resposta a possíveis impactos desses eventos. Os recursos serão destinados a ações de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde, monitoramento hidrológico, fiscalização ambiental e prevenção e combate a incêndios florestais.

As ações são orientadas pelo monitoramento permanente das condições meteorológicas e hidrológicas realizado por órgãos técnicos federais e são coordenadas pela Sala de Situação do El Niño, que reúne 24 ministérios e instituições responsáveis pelo acompanhamento das condições climáticas, gestão de riscos, proteção e defesa civil, segurança hídrica, saúde, abastecimento, energia e prevenção de incêndios.

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Medidas

O planejamento considera informações produzidas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Serviço Geológico do Brasil (SGB), Defesa Civil Nacional e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Essas informações subsidiam a identificação de áreas com maior exposição a riscos e a definição de medidas de preparação e resposta, em articulação com estados e municípios.

Do total de R$ 1,335 bilhão, R$ 998 milhões destinam-se a medidas nas áreas de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde e monitoramento hidrológico. Outros R$ 337 milhões correspondem ao crédito extraordinário aberto pela Medida Provisória nº 1.367/2026, publicada em 12 de junho de 2026, para ações de fiscalização ambiental e de prevenção e combate a incêndios florestais.

Dos R$ 998 milhões, R$ 850 milhões serão destinados à aquisição de 180 mil toneladas de milho e 310 mil toneladas de arroz para composição de estoques públicos. Também estão previstos R$ 65 milhões para a aquisição e distribuição de 350 mil cestas de alimentos destinadas a povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais e agricultores familiares.

Outros R$ 13 milhões serão destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com atendimento previsto a 21,6 mil agricultores da Região Norte. O planejamento prevê ainda R$ 45 milhões para os Centros de Informação em Saúde e Clima e para a Força Nacional do SUS (ForSUS), além de R$ 25 milhões para ações de monitoramento do nível dos rios

Fonte: Governo Federal