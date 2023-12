Coronel Lopes da Cruz, o militar que quebrou paradigmas em Alegrete

Muito falante, com uma altivez única, Lopes da Cruz diz em bom som que Alegrete é sua primeira cidade do coração e que sai daqui porque a profissão assim exige. O seu engajamento com a comunidade foi algo inexplicável. O militar que se diz intenso em tudo o que faz, além de administrar a unidade militar e comandar 746 homens da arma de cavalaria participa de muitas atividades em Alegrete.

Ele diz que ama o que faz e sua ligação familiar com o campo e cavalos o fazem ser apaixonado pela cultura gaúcha que, segundo ele, se identifica com os ideias de civismo, patriotismo e amor a terra que faz uma Nação ser livre e soberana.- Eu não sei cantar o hino do meu estado, e aqui junto como alegretenses, estufamos o peito cantando o hino riograndense, enfatiza. E nos dois que esteve na Terceira Capital Farroupilha participou do desfile dos gaúchos.

Lopes da Cruz é um atleta desde bem jovem no atletismo e depois no hipismo, integra a Seleção Braisleira e isso o fez incentivar e ajudar competições esportivas na ciddae. -A meia maratona é um orgulho, porque motivamos tanto que se formaram grupos de corridas na cidade e muitos que eram sedentários passaram a participar de corridas. Ele diz que esporte é um do meios de mudar realidades e formar pessoas não só competitivas, mas com o espírito de cooperação e cidadania, atesta.

O militar acredita que além da missão presípua do Exército a unidade deve, também, participar das sociedades em que estão inseridas ajudando como podem em questões social e desenvolvimento da cidade. Acredita que a cidade avança no sentido de projetos de empreededorismo, mas gostaria de ver o Alegrete que tanto estima ter mais árvores, projeto de jardinagens.

E já com saudade digo: em junho de 2024 estarei de volta ao Baita Chão para receber o Trofeu Taipeiro indicado pelos produtores.

O novo comandante que vai assumir o 6º RCB, Major Carlos Artur Cesari, se diz com ideias muito semelhantes ao de Lopes da Cruz e vai manter esta sinergia com a sociedade alegretense. Ele asume no proximo dia 15 de dezembro, e sempre ao lado do atual comandante se inteira de toda a rotina do Regimento e conhece as lideranças e meios de comunicação da cidade.