Ele fatura 2 bilhões por ano; confira quem é o pagodeiro fenômeno do show bussines

Atualmente, o principal termômetro para ver as músicas e os cantores mais escutados no mundo é o Spotify. Nessa plataforma, é possível saber quem está formando o topo das paradas de cada país. Além disso, podemos visualizar quais os gêneros musicais mais consumidos. No Brasil, por exemplo, percebe-se que há vários gêneros disputando o topo das paradas.

Um deles é o pagode, estilo musical derivado do samba, que já tem milhões de adeptos pelo país. Entre os grandes músicos desse gênero, podemos citar o Thiaguinho, cantor de 38 anos que é reconhecido nacionalmente por ter emplacado diversos sucessos, como “Tá Vendo Aquela Lua” e “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada”.

Thiaguinho

Thiaguinho se tornou conhecido depois de participar do Talent Show Fama, em 2002. Ele ganhou notoriedade no cenário musical brasileiro quando integrou o grupo de samba e pagode, Exaltasamba, no qual permaneceu de 2003 a 2012. O seu primeiro álbum foi lançado em 2012. Intitulado “Ousadia & Alegria”, o álbum recebeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba / Pagode e certificado de platina pelas 80 mil cópias vendidas. Mas não é só no segmento musical que Thiaguinho consegue colher bons frutos.

Além de ter uma carreira musical consolidada, o cantor também tem tido sucesso no ramo dos negócios. Em 2009, ele fundou a editora Paz & Bem, cujo foco é publicidade e administração de suas músicas e obras. No portfólio de clientes da empresa, estão marcas de bebidas alcoólicas e linhas esportivas, as quais o cantor trabalha como garoto-propaganda e, também, opina sobre os produtos.

É interessante que, durante a pandemia, a editora não demitiu nenhum dos 210 funcionários e nem contingenciou salários. Em entrevista à renomada revista Forbes, o cantor declarou que a sua estabilidade financeira sempre foi prioridade e que fica feliz por manter todos os funcionários da empresa. Segundo a revista, o ex vocalista do Exaltasamba lucra cerca de R$ 2 bilhões anualmente como gestor.

Em abril deste ano, Thiaguinho fundou a sua própria gravadora, onde lançou seu último trabalho: o segundo volume do álbum Infinito 2021. No momento, as suas mais recentes produções são autorais, mas o cantor disse à Forbes que não descarta a possibilidade de fazer novas parcerias futuramente.