Eleitas as Rainhas do Arroz na “noite da retomada” em São Gabriel

Numa das melhores edições já realizadas, marcando ao mesmo tempo as 25 edições e sua retomada depois de dois anos de suspensão devido à pandemia de covid-19, o concurso Rainha do Arroz de São Gabriel teve um retorno triunfal na noite de sexta-feira (15) no Espaço Garden, que ficou lotado para acompanhar os desfiles das categorias.

As rainhas eleitas foram Fernanda Lopes Marques (Adulta), Yngrid Rhayara Rodrigues Schaf (Juvenil) e Maria Antônia Brito Retamal (Infantil).

Realizado pela Office Model’s, o evento contou com as presenças de ex-rainhas que foram homenageadas pelos títulos conquistados, além de recordar todas as vencedoras do concurso.

No desfile, grandes nomes fizeram parte do corpo de jurados, como a Rainha do Arroz de Alegrete, Maria Eduarda Hitz, a Miss Beleza Sul de Rosário, Andressa Gomes e o Mister Beleza Sul, Jonas Paz, o realizador do concurso Beleza Sul, Éverton Corrêa, o promotor de eventos e do concurso Rainha da Expointer, Paulo Moura, os alegretenses Oswaldo Ferrari – Diretor do Miss Alegrete e Miguel Senador Ferrari – Fotógrafo e Preparado de Misses.

O desfile das categorias infantil e juvenil foi individual e coletivo. Na categoria adulta, uma novidade: o desfile foi dividido em duas partes, onde as candidatas se apresentavam e diziam com suas palavras porque ser Rainha do Arroz, com um traje padrão e após, um segundo desfile com os vestidos de gala assinados pelo estilista Flávio Soares. A noite teve animação do DJ Rodrigo Vasquez, de Caçapava do Sul e o show de Ruan Carlos, cantor sertanejo. Confira agora o resultado final completo:

Categoria Infantil

Rainha – Maria Antônia Brito Retamal (Salão Marta Hair)

1ª Princesa – Ana Clara da Silva Irigaray (Clauce Cabelo & Arte)

2ª Princesa – Marina Lampert Caggiani (Fisk Centro de Ensino)

Categoria Juvenil

Rainha – Yngrid Rhayara Rodrigues Schaf (Clinipet)

1ª Princesa – Lavinia Flores Londero (Quele Dorneles Working Beauty)

2ª Princesa – Antonella Hartmann Martins (Clauce Cabelo & Arte)

Categoria Adulta

Rainha – Fernanda Lopes Marques (Jorge Santos Tratores e Máquinas)

1ª Princesa – Maiquelen Bueno Müller (Quele Dorneles Working Beauty)

2ª Princesa – Ana Paula Lemos dos Santos (Salão Marta Hair)

Fonte: Caderno7

Informações: Marcelo Ribeiro

Fotos: Miguel Ferrari e Caderno7