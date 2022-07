Escolas preparam volta triunfal do Carnaval de Rua

Na noite de sexta-feira(15), ocorreu na Câmara de Vereadores o pré-lançamento do Carnaval de rua 2023.

Com a participação de representantes de cinco escolas de samba, sob a coordenação da Assercal, a reunião demonstrou todo a euforia e energia que esse grande retorno está representando a todos.

O trabalho que iniciou, ainda, antes da pandemia, está com muita pressão e não para.

De forma unanime os carnavalescos acrescentam que será um retorno triunfal, com um belo show na Avenida com os desfiles das escolas de samba.

O lançamento oficial será no dia 20 de agosto no Clube Caixeral e para esta festa, a presença do intérprete oficial da Unidos da Grande Rio, Evandro Malandro.

O retorno do Carnaval em Alegrete terá uma grande estrutura montada na Avenida Inácio Campos de Menezes, Zona Leste.

O presidente da Assercal, Gilson Vaucher, diz que estão unidos e confiantes, porque boa parte do que precisam de recursos já arrecadaram de emendas parlamentares do Deputado Afonso Motta e do Deputado Henrique Fontana.

Em relação ao local, o presidente pondera que será um espaço organizado e planejado, um legado que deixará uma marca social de relevo. Vaucher acrescentou que é preciso levar a garotada para dentro das escolas , pois cultura e educação é o caminho.

Representando a Prefeitura Municipal, o Vice-prefeito, Jesse Trindade sintetizou que o Executivo é parceiro deste retorno.

O lançamento do projeto do Carnaval aconteceu no último dia 7 na Câmara e disponibilizou o projeto que será montado na avenida do samba- Darcy Oviedo Cruz, onde serão montadas arquibancadas, camarotes e banheiros.