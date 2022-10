Manhã de muitas filas nos locais de votação em Alegrete

Share on Email

O domingo eleitoral começou com longas filas nos locais de votação em Alegrete. Muitos eleitores preferiram votar pela manhã, como no colégio eleitoral Freitas Valle, onde a idosa Elália Ferreira da Costa, orgulhosa, mostrou seu título e destacou que nunca deixou de exercer sua cidadania.

A estudante Eduarda Gomes, disse que já esperava enfrentar uma fila mais intensa. “Não tinha como ser diferente: são cinco candidatos, muitos números. Tem gente que não traz cola e conta com a memória e isso pode demorar ainda mais”, avaliou.

A espera, no entanto, não significa incidentes. Apesar do alto fluxo de eleitores não foi registrado tumulto. Contudo, algumas pessoas ainda estavam um pouco atrapalhadas em relação às filas e seções.

Muitas famílias votam no mesmo local, portanto, decidiram ir no mesmo horário. Na escola Demétrio Ribeiro e Daer também houve o registro de filas muito intensa, assim como, no Oswaldo Aranha, alguns eleitores chegaram a ficar cerca de uma hora na fila.

Em contato com a Brigada Militar, foi informado que todo o efetivo de Alegrete está atuando neste dia. Até as 12h, nenhum ocorrência relacionada às eleições foi registrada. Já o cartório eleitoral, destacou que ocorreram alguns problemas com urnas, mas tudo dentro da normalidade.