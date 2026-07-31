Frota escolar do município passa por vistoria antes do retorno às aulas do segundo semestre em Alegrete

A Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Lazer, por meio do seu setor de transporte escolar acompanhou a vistoria da frota de transporte escolar próprios do Município escolares que farão o transporte de estudantes na volta às aulas do segundo semestre do ano letivo na próxima semana.

O trabalho é realizado por servidores da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania de Alegrete.

Durante a ação preventiva, 20 veículos passaram por rigorosa inspeção quando foram avaliados as condições mecânicas, o sistema elétrico e os itens de segurança exigidos pela legislação de trânsito.

Esse trabalho visa deixar todos veículos que fazem o transporte escolar em condições de circular diariamente centenas de quilômetros, promovendo a segurança aos estudantes que precisam desse meio de transporte para chegar às suas escolas municipais. O retorno das aulas está previsto para o dia 3 agosto, quando cerca de cinco mil alunos voltam para as atividades, do segundo semestre, nas escolas da Rede Municipal.